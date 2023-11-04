Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин ожидает сохранения курса рубля в текущих параметрах

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что, благодаря принятым мерам, включая обязательную продажу валютной выручки экспортеров, курс рубля стабилизировался. Ведомство ожидает, что он останется в этих параметрах.

«То, что сейчас сложилось: экспортеры товары свои поставляют на внешние рынки, а выручку оттуда не всю сюда приводят. И это как раз влияет на соотношение курса к иностранным валютам. Поэтому то, что было принято по ужесточению контроля, сыграло свою роль»,— сказал господин Силуанов, выступая на марафоне общества «Знание» во время выставки-форума «Россия» (цитата по ТАСС).

Антон Силуанов подчеркнул, что необходимо стремиться к минимальной зависимости от курсов валют и их колебаний. Полностью отказаться от импортных товаров, отметил министр, невозможно, при этом важно создавать собственные компетенции по производству той или иной продукции.

16 октября вступил в силу указ президента России Владимира Путина, обязывающий экспортеров из закрытого перечня зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, чтобы затем продавать не менее 90% этой суммы на внутреннем рынке.

Минфин пояснял, что введенная мера обеспечит «большее понимание в формировании валютной выручки ключевых российских экспортеров с учетом изменившихся условий внешней торговли». Центробанк отмечает, что продажа валютной выручки может положительно сказаться на краткосрочных колебаниях рубля.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...