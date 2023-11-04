Минфин ожидает сохранения курса рубля в текущих параметрах

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что, благодаря принятым мерам, включая обязательную продажу валютной выручки экспортеров, курс рубля стабилизировался. Ведомство ожидает, что он останется в этих параметрах.

«То, что сейчас сложилось: экспортеры товары свои поставляют на внешние рынки, а выручку оттуда не всю сюда приводят. И это как раз влияет на соотношение курса к иностранным валютам. Поэтому то, что было принято по ужесточению контроля, сыграло свою роль»,— сказал господин Силуанов, выступая на марафоне общества «Знание» во время выставки-форума «Россия» (цитата по ТАСС).

Антон Силуанов подчеркнул, что необходимо стремиться к минимальной зависимости от курсов валют и их колебаний. Полностью отказаться от импортных товаров, отметил министр, невозможно, при этом важно создавать собственные компетенции по производству той или иной продукции.

16 октября вступил в силу указ президента России Владимира Путина, обязывающий экспортеров из закрытого перечня зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, чтобы затем продавать не менее 90% этой суммы на внутреннем рынке.

Минфин пояснял, что введенная мера обеспечит «большее понимание в формировании валютной выручки ключевых российских экспортеров с учетом изменившихся условий внешней торговли». Центробанк отмечает, что продажа валютной выручки может положительно сказаться на краткосрочных колебаниях рубля.

Лусине Баласян