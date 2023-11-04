План по вакцинации от гриппа выполнили в Петербурге на 91%

В Санкт-Петербурге продолжается вакцинация от гриппа. Прививки поставили уже более 2,6 млн петербуржцам, сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

Количество привитых от гриппа горожан почти достигло 50% от общего числа населения Петербурга. Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, необходимо увеличить показатель еще на 10%. В то же время план по вакцинации женщин, вынашивающих ребенка, полностью закрыт. Высокие показатели также зафиксированы среди людей с хроническими заболеваниями (77,6% от числа состоящих на учете). Среди детей прививки поставили 450,8 тыс. несовершеннолетних.

«Вакцинация сводит к минимуму возможность заражения гриппом и его осложнений. Отечественные вакцины ежегодно обновляются с учетом особенностей предстоящей эпидемии и рекомендуются к применению даже у самых маленьких детей и беременных женщин»,— подчеркнул господин Эргашев.

При этом на минувшей неделе во всех районах города функционировали 360 профильных бригад. Они прививали людей на 477 объектах. Отметим, что для комфорта петербуржцев временные пункты работали около 28 станций метрополитена и торговых центров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что, по состоянию на 24 октября, в Петербурге привили от гриппа 1 711 162 человека (31,82% населения города).

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