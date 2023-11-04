Власти Петербурга в День народного единства напомнили о подвиге ленинградцев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский напомнили о подвиге ленинградцев во время Великой Отечественной войны в поздравлении с Днем народного единства. Его текст разместили в пресс-службе городского правительства.

В поздравлении с памятным днем власти отметили, что подвиг ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского стал для России великим историческим уроком. Господа Беглов и Бельский назвали сплоченность, самопожертвование и ответственность за судьбу Родины залогом независимости страны и ее процветания.

«Объединяясь в борьбе за правое дело, мы идем вперед и побеждаем любого врага. Это всегда знали жители Ленинграда – Санкт-Петербурга. Основанный Петром Великим, он ни разу не пустил чужих солдат в свои пределы. Выстоял в страшные годы блокады, подавая огромной стране пример стойкости и мужества»,— содержится в тексте.

Представители власти также напомнили, что духовная сила позволяет россиянам противостоять небывалому внешнему давлению со стороны других государств. На сегодняшний день субъекты России и новые регионы, которые устояли перед обстрелами и бомбежками, защищают свое наследие в едином строю российского воинства, подчеркнули они.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в градоначальник Петербурга подписал закон о праздновании в городе Дня военной присяги.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте