Александр Беглов подписал закон о праздновании в Петербурге Дня военной присяги

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, по которому в городе вводится День военной присяги. Соответствующий документ появился на сайте Смольного.

Теперь в Петербурге расширен перечень праздников и памятных дат. День военной присяги петербуржцы будут отмечать 21 ноября. Изменения в закон вступят в силу по истечение 10 дней со дня официального опубликования (19 октября).

Прежде эта инициатива по введению праздника был рассмотрена в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Депутаты приняли ее в первом чтении для соответствия закона города федеральному.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что День военной присяги, по мнению власти, должен развивать дух патриотизма у граждан России.

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