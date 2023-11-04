В Екатеринбурге был побит температурный рекорд 2008 года

В Екатеринбурге в пятницу, 3 ноября, был побит температурный рекорд, установленный в 2008 году. Об этом сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Среднесуточная температура в городе достигла +2,1°, что на 3,6° выше нормы. Дневной максимум составил +6,2°.

По прогнозам, сегодня в Екатеринбурге ожидается 0°…-2°. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, ночью и утром порывы до 11 м/с. С 5 по 9 ноября температура ночью не будет опускаться ниже 5 градусов, а днем будет достигать +5 градусов.

Ранее МЧС предупреждало, что в Свердловской области 4 ноября ожидается сильный ветер и гололедица.

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