МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области на 4 ноября

В Свердловской области в субботу, 4 ноября, ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В период непогоды нужно закрыть все двери и окна, а на улице не ходить рядом с деревьями и неустойчивыми сооружениями. Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Плохая погода может стать причиной осложнение дорожной обстановки.

Напомним, МЧС выпускает предупреждения о непогоде на Урале на протяжении всей недели. Сегодня, 3 ноября, в регионе также ожидаются сильный ветер и гололедица.

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