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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило о двух сбитых БПЛА в Курской области

Минобороны России сообщило, что около 9:00 мск средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Курской областью. Незадолго до этого губернатор региона Роман Старовойт предупреждал жителей о работе ПВО и призвал не приближаться к обломкам БПЛА. Других деталей он не привел.

В ночь на 4 ноября, как сообщало военное ведомство, силы ПВО сбили еще четыре беспилотника в Курской и Белгородской областях. Местные власти ночные атаки БПЛА не комментировали.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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