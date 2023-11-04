Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны: в Белгородской и Курской областях уничтожены четыре БПЛА

В ночь на 4 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Местные власти информацию о беспилотниках в регионах не комментировали. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле приграничного села, в результате пострадали три человека.

Также вчера, 3 ноября, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле двух сел — Успеновка и Локоть — со стороны ВСУ.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...