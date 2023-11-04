Минобороны: в Белгородской и Курской областях уничтожены четыре БПЛА

В ночь на 4 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Местные власти информацию о беспилотниках в регионах не комментировали. Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле приграничного села, в результате пострадали три человека.

Также вчера, 3 ноября, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле двух сел — Успеновка и Локоть — со стороны ВСУ.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян