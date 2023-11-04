Генсек ООН потрясен ударом по машинам скорой помощи в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал удар Израиля по колонне машин скорой помощи возле центральной больницы «Аль-Шифа» в Газе. Он сказал, что «в ужасе» от произошедшего.

«Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие... Уже почти месяц мирные жители Газы, в том числе дети и женщины, находятся в осаде, им отказывают в помощи, их убивают, их дома бомбят. Это должно прекратиться. Гуманитарная ситуация в Газе ужасающая»,— говорится в заявлении генсека. По его словам, в Газе переполнены морги, в магазинах нет продуктов, санитарная ситуация «ужасна», наблюдается рост заболеваемости.

Господин Гутерриш призвал тех, кто обладает влиянием, приложить усилия, чтобы «положить конец страданиям» людей в Газе и «избежать распространения конфликта на весь регион». Он призвал стороны конфликта к гуманитарному прекращению конфликта. Генсек ООН в заявлении отметил, что не забыл «террористическую атаку, совершенную в Израиле» «Хамасом», убийства, увечья и похищения, в том числе женщин и детей.

Израиль ведет бомбардировки в рамках ответной военной операции на нападение со стороны «Хамаса» 7 октября. В Израиле 1,2 тыс. человек погибли, больше 5 тыс. пострадали. Число жертв израильской операции превысило 9 тыс. человек, больше 32 тыс. получили ранения. По оценке ООН, большинство погибших — это женщины и дети. Агентства ООН оценивают ситуацию в секторе Газа как катастрофическую. В ООН считают, что Израиль осуществляет «коллективное наказание» палестинцев.

О риске расширения войны — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Леонид Уварчев