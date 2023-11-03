В октябре погрузка на СвЖД выросла на 4,6%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в октябре 2023 года погрузили 12,3 млн тонн, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, грузооборот за октябрь сократился на 5,2% и составил 23 млрд тарифных тонно-км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В январе-октябре 2023 года грузооборот на СвЖД составил 183,4 млрд тарифных тонно-км (-1,4%). Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 228,5 млрд тонно-км (-2,6%). За десять месяцев 2023 года было погружено 119,4 млн тонн грузов (+0,6%). По железной дороге в этот период отправлено:

промышленное сырье и формовочные материалы — 6,9 млн тонн (+31,7% к январю-октябрю 2022 года);

химические и минеральные удобрения — 12,4 млн тонн (+21,5%);

кокс — 2,1 млн тонн (+9,3%);

лом черные металлы — 1,9 млн тонн (+4,1%);

лесные грузы — 1,5 млн тонн (-15,9%);

нефть и нефтепродукты — 31 млн тонн (-6,9%);

железная и марганцевая руды — 9,5 млн тонн (-9%);

химикаты и сода — 2,7 млн тонн (-4,4%).

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. В сентябре 2023 года на СвЖД погрузили 11,9 млн тонн, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С вокзалов и станций СвЖД в октябре было отправлено 2,7 млн пассажиров, что на 9,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Полина Хабарова

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