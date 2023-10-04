Погрузка промышленного сырья на СвЖД выросла на 23,4%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в сентябре 2023 года погрузили 11,9 млн тонн, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, грузооборот за сентябрь сократился на на 6,6% и составил 17,4 млрд тарифных тонно-км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

С начала года грузооборот на СвЖД составил 165,3 млрд тарифных тонно-км (-0,9%). За девять месяцев 2023 года было погружено 107,1 млн тонн грузов (+0,2%). По железной дороге в январе-сентябре отправлено:

промышленное сырье и формовочные материалы – 6,1 млн тонн (+23.4% к показателям аналогичного периода прошлого года);

химические и минеральные удобрения — 10,9 млн тонн (+17,1%);

строительные грузы — 25,1 млн тонн (+4,1%);

химикаты и сода — 2,4 млн тонн (-4%);

лесные грузы — 1,3 млн тонн (-16,1%).

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. В августе погрузка составила 12,5 млн тонн грузов (+5,4%). Грузооборот за август сократился на 7,4% и составил 18,1 млрд тарифных тонно-км.

Полина Хабарова

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