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Праздник единства стал одиноким

День народного единства на Урале пройдет без массовых партийных мероприятий

Масштабные политические мероприятия в Свердловской области по случаю Дня народного единства проводиться не будут. Причиной стали ограничения, связанные с введением в регионе уровня базовой готовности, и отсутствие планов у партий проводить митинги и шествия. Эксперты отметили отсутствие Дня народного единства в повестках партий и «угасание» праздника.

Партии второй год не проводят традиционных митингов и шествий 4 ноября в Свердловской области

Партии второй год не проводят традиционных митингов и шествий 4 ноября в Свердловской области

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Партии второй год не проводят традиционных митингов и шествий 4 ноября в Свердловской области

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В 2004 году Владимир Путин подписал закон о создании Дня народного единства 4 ноября. Праздник был учрежден как альтернатива Дню примирения и согласия 7 ноября, который до 1996 года отмечался как День Великой Октябрьской социалистической революции. Праздничную дату приурочили к событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Считается, что именно они смогли объединить и сплотить население, чтобы освободить Россию от вторгшихся поляков.

В октябре 2022 года Владимир Путин подписал указ о введении в стране военного положения, а также уровней среднего реагирования, повышенной и базовой готовности. Уровень базовой готовности применили в Свердловской области, в связи с чем в регионе ограничили проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий. Многие партии и общественники в этой связи получили отказ в проведении мероприятий 4 ноября. Однако было сделано исключение для православных — Екатеринбургская митрополия провела крестный ход.

В 2023 году «Единая Россия» не планировала проводить массовых митингов и демонстраций в Свердловской области в День народного единства, рассказал «Ъ-Урал» руководитель исполкома свердловского отделения, первый вице-спикер регионального заксобрания Дмитрий Жуков. Однако он заверил, что праздник широко отмечается среди депутатского корпуса и в штабах партии.

Председатель реготделения «Яблока» Максим Петлин в разговоре с «Ъ-Урал» рассказал, что в партии не празднуют День народного единства. «Выдуманная искусственная дата. Если 7 ноября люди помнят еще как день революции, то День народного единства исторически и в сознании людей не закрепился», — заявил господин Петлин.

Коммунисты по традиции планировали провести демонстрации и митинги 7 ноября в 106-ую годовщину Октябрьской революции. КПРФ ни разу не проводила акций к Дню народного единства с момента учреждения праздника. Как рассказал «Ъ-Урал» секретарь свердловского обкома партии Денис Курочкин, министерство общественной безопасности региона отказало коммунистам в проведении мероприятий. По его словам, сторонники КПРФ соберутся в свердловских городах для возложения цветов к памятнику Владимира Ленина. «Коммунисты выйдут во многих городах отдать дань памяти Владимиру Ленину как основателю советского государства», — рассказал Денис Курочкин.

Свердловские региональные отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новых людей» приняли решение провести мероприятия внутри партий.

По словам политолога Михаила Коробельникова, у политических объединений нет повестки, с которой они могли бы выйти в День народного единства к электорату. «Праздник был попыткой создать новую идеологию и желанием властей отстроиться от старой идеологии прошлого государства»,— считает он. По мнению господина Коробельникова, привязка Дня народного единства к событиям XVII века не позволила сформировать традицию празднования. «Для поколения людей, которые воспитывались в антирелигиозном государстве, для них 4 ноября ничего не значит, а для новых поколений тем более. Праздник несет в себе отголосок того, чего никто не помнит и не знает»,— сказал Михаил Коробельников.

По мнению политолога Сергея Мошкина, День народного единства стал «искусственной традицией, которая не прижилась». «У всякой традиции помимо содержательного смысла должна быть регулярность, чтобы она закрепилась в календаре. Ежегодной подпитки этой инициативы не было и очевидно, что праздник будет угасать»,— сказал господин Мошкин.

Василий Алексеев

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