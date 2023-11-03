В Новороссийске доработают проекты Южного и Северного обходов города

В проекты строительства Южного и Северного обходов Новороссийска внесут корректировки и просчитают точную стоимость их реализации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Андрей Кравченко.

По его словам, Южный обход позволит разгрузить город изнутри для легкового транспорта. Также он поможет связать основные существующие транспортные артерии.

Глава Новороссийска отметил, что у Северного обхода есть дополнительная задача. По поручению президента РФ город должен развивать морские перевозки. Поэтому новая дорога должна облегчить доступ сухопутного транспорта к порту.

Строительство Южного обхода в Новороссийске планировали начать в 2021 и завершить в 2023 году. Реализация проекта предполагалась в четыре этапа. Первый из них оценивался в 395 млн руб. В сентябре 2023 года он получил положительное экспертное заключение.

В проекте Северного обхода была завершена проработка трассировки. Власти ищут источники финансирования проектов.

Татьяна Ручкина

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