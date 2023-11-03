«Молот» добился десятой победы подряд за 40 секунд до конца матча
Хоккеисты «Молота» в первой игре домашней серии в упорной борьбе сумели обыграть ХК «Омские крылья». Итог поединка 5-4. При этом решающую шайбу игроки пермской команды сумели забросить за 40 секунд до истечения основного времени матча. Голы в составе победителей забили Игорь Зенчиков, Константин Рыжов, Арсений Ерохин и дважды отличился Роман Ивашов.
Фото: ХК «Молот»
Таким образом подопечные Павла Зубова одержали десятую победу подряд в чемпионате ВХЛ. Следующий поединок «Молот» проведет так же на родном льду 5 ноября против ХК «Динамо-Алтай»