«Молот» добился десятой победы подряд за 40 секунд до конца матча

Хоккеисты «Молота» в первой игре домашней серии в упорной борьбе сумели обыграть ХК «Омские крылья». Итог поединка 5-4. При этом решающую шайбу игроки пермской команды сумели забросить за 40 секунд до истечения основного времени матча. Голы в составе победителей забили Игорь Зенчиков, Константин Рыжов, Арсений Ерохин и дважды отличился Роман Ивашов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Молот» Фото: ХК «Молот»

Таким образом подопечные Павла Зубова одержали десятую победу подряд в чемпионате ВХЛ. Следующий поединок «Молот» проведет так же на родном льду 5 ноября против ХК «Динамо-Алтай»