Общий кредитный портфель Сбербанка в Черноземье превысил 1 трлн рублей

1 трлн руб. превысил совокупный кредитный портфель Сбербанка в Черноземье. Об этом сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 10%: с 564,3 млрд до 627 млрд руб. Основные направления поддержки — агропромышленный комплекс, строительная сфера и металлургия. На них приходится 85% от общего объема портфеля.

В сегменте малого бизнеса Центрально-Черноземный банк с начала года нарастил кредитный портфель на 40%: с 53,4 млрд до 89 млрд руб.

Кредитный портфель по розничному направлению бизнеса увеличился на 14%: с 398,2 млрд до 463 млрд руб. Более 60% портфеля занимает жилищное кредитование. С января по сентябрь 2023 года Сбербанк выдал в Черноземье 47 млрд руб. ипотечных кредитов. По мнению представителей банка, «во многом этому способствовала работа льготных программ, среди которых "Господдержка" и "Семейная ипотека"». По направлению привлечения средств населения Сбербанк нарастил объем до 800 млрд рублей, рост портфеля с начала года превысил 10%.

О том, почему в макрорегионе растет количество банкротств физлиц,— в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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