В Ленобласти собрали экспертную группу по вопросам проекта глиноземного завода

В Ленинградской области создали экспертную группу при Общественном экологическом совете. Ее участники займутся вопросами планируемого к строительству глиноземного завода.

Губернатор региона Александр Дрозденко считает, что ее создание стало важным шагом к получению полноценной и открытой информации по проекту возможного возведения предприятия. В группу вошли эксперты в различных сферах: науки, производства, закона и других. Всего в ее состав войдут 15 человек. Большач часть, 11 участников, будет представлена кандидатами от Экосовета.

Губернатор отметил важность независимой оценки. Дрозденко подчеркнул нетерпимость к проявлению давления и призвал в подобных случаях обращаться к нему.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава Ленобласти считает выбор региона для размещения глиноземного завода как стратегическое решение правительства России.

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