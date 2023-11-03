В Ленобласти собрали экспертную группу по вопросам проекта глиноземного завода
В Ленинградской области создали экспертную группу при Общественном экологическом совете. Ее участники займутся вопросами планируемого к строительству глиноземного завода.
Губернатор региона Александр Дрозденко считает, что ее создание стало важным шагом к получению полноценной и открытой информации по проекту возможного возведения предприятия. В группу вошли эксперты в различных сферах: науки, производства, закона и других. Всего в ее состав войдут 15 человек. Большач часть, 11 участников, будет представлена кандидатами от Экосовета.
Губернатор отметил важность независимой оценки. Дрозденко подчеркнул нетерпимость к проявлению давления и призвал в подобных случаях обращаться к нему.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава Ленобласти считает выбор региона для размещения глиноземного завода как стратегическое решение правительства России.