Покупатель стал ближе

Конференция «Технологии роста продаж» собрала более 700 представителей кубанских компаний.

Руководитель макрорегиона Юг «Яндекс Рекламы» Кристина Ивченко рассказала о том, что и как краснодарцы покупают в интернете.

Фото: Евгений Киселев

Компания «Яндекс» провела в Краснодаре конференцию для представителей малого и среднего бизнеса. Более 700 владельцев, руководителей и специалистов компаний Краснодарского края пришли на встречу, чтобы узнать, как с помощью современных IT-технологий увеличить объемы продаж. Своим опытом с гостями делились ведущие эксперты, руководители направлений «Яндекса» и местные предприниматели.

Послушать экспертов пришли более 700 представителей кубанского бизнеса.

Фото: Евгений Киселев

Настроить рекламу в интернете легко

В Краснодаре доля онлайн-покупателей постоянно растет. В 2023 году она увеличилась до 86%. «За последние полгода прирост коммерческих запросов в интернете составил порядка 14%. В топе товаров, приобретаемых онлайн,— одежда, обувь, продукты, а также растущие категории — авто- и медицинские товары. Предпосылок к тому, что будет стагнация, нет. Поэтому выигрывает тот бизнес, который представлен не только офлайн, но у которого есть и онлайн-поддержка. Такому бизнесу проще привлекать клиентов»,— отметила в своем выступлении руководитель макрорегиона Юг «Яндекс Рекламы» Кристина Ивченко.

Понять, кто является потенциальным клиентом компании, как он себя ведет, что ему интересно, где он это ищет и как покупает, помогают современные IT-технологии. Эффективные инструменты продвижения представила кубанским предпринимателям компания «Яндекс».

Запустить рекламу в интернете легко, используя «Яндекс Бизнес». «В рамках подписки алгоритм автоматически сформирует рекламные объявления, определит, на каких площадках можно найти клиентов, и приведет их либо на сайт, либо в профиль на "Яндекс Бизнес". Это максимально простой инструмент: сервис сам следит за ходом рекламной кампании и распределяет бюджет на наиболее эффективные площадки и объявления»,— пояснила региональный представитель геосервисов «Яндекса» Юлия Сакурова.

По словам менеджера по развитию клиентов Альбины Кабитовой, многие бизнес-задачи можно также решить с помощью «Яндекс Директ», с ним легко самостоятельно настроить рекламу: увеличить продажи, повысить узнаваемость бренда и лояльность клиентов, вывести новый товар на широкую аудиторию и многое другое, ведь сервис покажет рекламу тем, кто уже ищет подобные товары и услуги. Неслучайно уже каждый второй предприниматель Краснодара пользуется как минимум одним из двух рекламных продуктов от IT-компании.

Предприниматели хотели узнать, как технологии могут помочь росту продаж.

Фото: Евгений Киселев

Клиентский трафик гарантирован

Спикеры конференции приводили многочисленные примеры неэффективных рекламных кампаний, когда деньги вложены, а результатов нет. «Яндекс» же, по мнению участников рынка, максимально точно решает проблемы с автоматизацией процесса привлечения клиента.

Сочинское маркетинговое агентство Benchmark использует сервисы IT-компании для продвижения с 2018 года. Владелец агентства Дмитрий Багратион отметил, что «Яндекс Директ» дает основной поток клиентского трафика. «Мы занимаемся привлечением трафика для любого бизнеса: сервисы бронирования, недвижимость, авторские туры и др. Для одного застройщика мы можем вести несколько сайтов, и при этом все они будут приносить трафик»,— рассказал предприниматель.

Пользоваться сервисами компании легко, утверждает руководитель отдела маркетинга одного из ведущих поставщиков строительных материалов на юге России компании «Кирпичный двор» Анатолий Дроботов. В частности, «Яндекс Директ», по словам эксперта, эффективно сработал в процессе привлечения клиентов для нового направления в деятельности торгового дома — материалов для строительства печей и каминов. «Один из главных плюсов сервиса — прозрачность. У нас настроена сквозная аналитика, и мы можем отследить эффективность своих инвестиций в рекламу. Мы видим все цифры, откуда и по каким запросам приходят к нам заявки. "Яндекс" обеспечивает порядка 50% от общего трафика клиентов»,— отметил эксперт.

Специалисты компании «Яндекс» отвечали на многочисленные вопросы о работе сервисов.

Фото: Евгений Киселев

Активно использует представленные на конференции сервисы для продвижения своей продукции и производитель алюминиевых конструкций и пластиковых окон «Главстройокна». «Если сервисами пользоваться регулярно, то динамика исключительно положительная. Особенно это заметно в последние два года, когда некоторые интернет-ресурсы стали для российских компаний недоступны. "Яндекс" много сделал для того, чтобы мы как можно меньше ощутили потерю площадок, на которых мы размещались ранее»,— отметила Ангелина Рогозина.

Старший менеджер по развитию продукта «Яндекс Рекламы» Игорь Коробков пояснил, что «Яндекс Бизнес» больше подходит малому бизнесу, а «Яндекс Директ» — среднему и большому. «Но самое главное — эти два формата прекрасно работают в синергии. Вы можете их запускать параллельно, и тогда эффект будет максимально высоким»,— резюмировал эксперт.

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