В психдиспансер Сочи отправили туристку, чей двухлетний сын был со следами воска

В Сочи полицейские задержали приезжую из Москвы в неадекватном состоянии. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, на теле ее двухлетнего сына обнаружили следы воска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В полицию обратился сожитель женщины. Он сообщил, что она отправилась на отдых в Сочи с их двухлетним сыном и перестала выходить на связь. Мужчина предположил, что его сожительница состоит в секте и может навредить ребенку.

Полицейские установили, что женщина проживала в гостинице, а сожителю сообщила ложный адрес. Правоохранители нашли пропавшую в номере в неадекватном состоянии. С ней находился напуганный ребенок с признаками простуды и со следами воска на теле. Мальчика госпитализировали, а женщину поместили в психоневрологический диспансер Сочи.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Они назначили медицинскую экспертизу по определению степени тяжести вреда, причиненного ребенку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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