Помещенная в психдиспансер Сочи привязала сына ремнями для «ритуального обряда»

Приезжая из Москвы, которую поместили в психдиспансер Сочи, привязала двухлетнего сына ремнями для совершения «ритуального обряда». Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По предварительной информации, в октябре 2023 года 23-летняя жительница Москвы приехала вместе с сыном на отдых в Сочи. 1 ноября в отеле, расположенном в Центральном районе курорта, она решила совершить «ритуальный обряд». Она замотала ребенка в постельное белье и перевязала ремнями, подожгла свечи и капала ему на голову растопленным воском. Происходящее женщина снимала на видео.

Следователи организовали процессуальную проверку, в рамках которой будет решен вопрос о назначении в отношении матери стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Сейчас она помещена в психоневрологический диспансер.

При осмотре ребенка внешних повреждений на его теле не обнаружили. Его доставили в медучреждение, где у него выявили инфекцию верхних дыхательных путей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Татьяна Ручкина

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