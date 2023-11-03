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На 92-м году жизни умер олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов умер на 92-м году жизни, об этом сообщил портал The Skating Lesson в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Людмила Белоусова и Олег Протопопов в 1966 году

Людмила Белоусова и Олег Протопопов в 1966 году

Фото: А. Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк»

Людмила Белоусова и Олег Протопопов в 1966 году

Фото: А. Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Покойся с миром, Олег Протопопов, двукратный олимпийский чемпион. Твой вклад в спорт никогда не будет забыт»,— говорится в сообщении портала.

Олег Протопопов выступал в парном катании вместе со своей женой Людмилой Белоусовой. В 1964 и 1968 годах они получили звание олимпийских чемпионов. Четыре раза пара выигрывала чемпионат мира и четыре раза — чемпионат Европы. В 1979 году спортсмены попросили политическое убежище в Швейцарии и отказались возвращаться в СССР. После этого их лишили званий заслуженных мастеров спорта. Людмила Белоусова умерла в сентябре 2017 года на 82-м году жизни в швейцарской коммуне Гриндельвальд, где супруги проживали после эмиграции из СССР.

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