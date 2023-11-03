В Новороссийске начался гастрономический фестиваль «Хамса Фест»
Ежегодный музыкально-гастрономический фестиваль черноморской рыбы «Хамса Фест» открылся в Новороссийске, сообщает Telegram-канал фестиваля. Массовые мероприятия будут проходить в течение трех дней на площади у морского вокзала, на заключительном концерте фестиваля выступят певица Линда и группа «Смысловые галлюцинации».
Памятник черноморской хамсе в Новороссийске
Фото: Ъ-Юг
Во время «Хамса Феста» жители и гости Новороссийска смогут приобрести свежую и соленую хамсу, а также другую черноморскую рыбу и морепродукты. Гильдия шеф-поваров города проведет мастер-классы и дегустации приготовленных рыбных блюд.
«Хамса Фест» проходит в Новороссийске с 2017 года, тогда же в городе был открыт памятник хамсе. Памятник напоминает о том, что во время Великой отечественной войны жители Новороссийска спасались от голода, вылавливая в море эту рыбу.