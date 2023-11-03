Путин назвал острой проблему абортов в России

Президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты назвал острой проблему абортов в России. По словам главы государства, решать эту проблему можно двумя путями: запрещать продажу препаратов для прерывания беременности или улучшать поддержку семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Вопрос — что с этим делать. Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или же улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья, помощи по другим направлениям, материальной помощи молодым студенческим семьям»,— сказал господин Путин.

При этом президент отметил, что за последние годы государство «очень много сделало для поддержки семей с детьми», существует много направлений по поддержке материнства.

В октябре в Госдуме обсуждали инициативы по ужесточению практики абортов: парламентарии предложили ввести письменное согласие мужчины на аборт при зарегистрированном браке, а в случае беременности несовершеннолетней девушки — согласие родителя или опекуна. Кроме того, предлагалось ограничить срок для проведения аборта с 12 до 8 недель беременности.

Что в общественной палате говорили о запрете абортов — в материале «Ъ» «Демографии приказано выжить».

Лусине Баласян