Кремлевский фуникулер запустили в тестовом режиме

В нижегородском кремле тестируют фуникулер, сообщается на странице городовых в соцсети. «Также почти завершено декорирование нижней станции», — отмечается в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», кремлевский подъемник от площади Народного единства власти пытались построить с 2000-х годов. Проектирование и строительство фуникулера стоимостью 1,39 млрд руб. началось в 2019 году. Завершить строительство планировалось в 2022 году.

Позднее сроки неоднократно сдвигались, запустить фуникулер в тестовом режиме должны были еще в начале года.

Владимир Зубарев