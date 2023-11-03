Начался процесс по делу о хищении у самарской полиции 6 тыс. литров метила

Советский районный суд Самары приступил к рассмотрению уголовного дела о попытке кражи шести тыс. л продукции с метиловым спиртом из Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Самарской области. На скамье подсудимых находятся Гребенкин И.С., Егоров А.А. и Егоров Д.А. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Сегодня, на время рассмотрения дела подсудимым продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на три месяца»,— говорится в сообщении.

На следующем заседании 14 ноября суд приступит к исследованию доказательств по делу со стороны обвинения.

По версии следствия, в мае текущего года сотрудник полиции, который охранял склад ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» вместе со знакомыми «организовал хищение шести тыс. л спирта, находившегося на ответственном хранении». На протяжении трех недель во время дежурств полицейский шесть раз пропускал автомобиль «Газель» на территорию охраняемого объекта.

После этого его предполагаемые сообщники, отец и сын, через насос перекачивали жидкость из хранилищ в пустую тару, а затем вывозили. По информации прокуратуры, они считали, что продукция является этиловым спиртом, и продавали ее, а заработанные средства делили между собой. В действительности похищенной жидкостью оказался метиловый спирт на сумму 102 тыс. руб. В конце октября было утверждено обвинительное заключение по делу.

Ранее из органов внутренних дел уволили замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова и начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения региональной полиции (ЦХиСО) Александра Ремнева. Такое решение принято после выявления каналов поступления в нелегальный оборот смертельного напитка «Мистер Сидр». Полицейские установили, что для его изготовления могли использовать «спиртосодержащую жидкость», похищенную со склада ЦХиСО.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Мистер Сидр" навел на полицию».

Георгий Портнов