Дело о хищении у самарской полиции 6 тыс. литров метила дошло до суда

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на кражу метилового спирта в крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) в Самаре. Его фигурантами являются три человека, один из которых – бывший полицейский. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Уголовное дело направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае текущего года сотрудник полиции, который охранял склад ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» вместе со знакомыми «организовал хищение шести тыс. л спирта, находившегося на ответственном хранении». На протяжении трех недель во время дежурств полицейский шесть раз пропускал автомобиль «Газель» на территорию охраняемого объекта.

После этого его предполагаемые сообщники, отец и сын, через насос перекачивали жидкость из хранилищ в пустую тару, а затем вывозили. Они считали, что продукция является этиловым спиртом, и продавали ее, а заработанные средства делили между собой. В действительности похищенной жидкостью оказался метиловый спирт на сумму 102 тыс. руб.

Ранее из органов внутренних дел уволят замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова и начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения региональной полиции (ЦХиСО) Александра Ремнева. Такое решение принято после выявления каналов поступления в нелегальный оборот смертельного напитка «Мистер Сидр». Полицейские установили, что для его изготовления могли использовать «спиртосодержащую жидкость», похищенную со склада ЦХиСО.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Мистер Сидр" навел на полицию».

Георгий Портнов