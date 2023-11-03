Нижегородское «Торпедо» отказалось от хоккейного матча на футбольном стадионе

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» отказался от матча на футбольном стадионе Нижнего Новгорода, намеченного на 7 января, из-за нехватки времени на подготовку мероприятия. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Торпедо» планировал провести на футбольной арене встречу с минским «Динамо» и организовать матч Молодежной хоккейной лиги с участием нижегородской «Чайки». Господин Харламов отметил, что за два месяца организовать подобные игры проблематичной. «Если заниматься такими вещами, то нужно делать их достойно, красиво, чтобы у людей остались хорошие воспоминания о таких мероприятий», — подчеркнул гендиректор «Торпедо».

Александр Харламов добавил, что отказ от матча был вызван и техническими моментами. В частности, на стадионе необходимо сохранить газон. Впрочем, отказываться от проекта хоккейных матчей футбольной арене насовсем «Торпедо» не планирует, добавил спортивный функционер. Ранее руководство нижегородского футбольного клуба «Пари-НН» скептически отнеслось к идее провести хоккейный матч на стадионе «Нижний Новгород».

Владимир Зубарев