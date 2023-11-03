Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородское «Торпедо» отказалось от хоккейного матча на футбольном стадионе

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» отказался от матча на футбольном стадионе Нижнего Новгорода, намеченного на 7 января, из-за нехватки времени на подготовку мероприятия. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Торпедо» планировал провести на футбольной арене встречу с минским «Динамо» и организовать матч Молодежной хоккейной лиги с участием нижегородской «Чайки». Господин Харламов отметил, что за два месяца организовать подобные игры проблематичной. «Если заниматься такими вещами, то нужно делать их достойно, красиво, чтобы у людей остались хорошие воспоминания о таких мероприятий», — подчеркнул гендиректор «Торпедо».

Александр Харламов добавил, что отказ от матча был вызван и техническими моментами. В частности, на стадионе необходимо сохранить газон. Впрочем, отказываться от проекта хоккейных матчей футбольной арене насовсем «Торпедо» не планирует, добавил спортивный функционер. Ранее руководство нижегородского футбольного клуба «Пари-НН» скептически отнеслось к идее провести хоккейный матч на стадионе «Нижний Новгород».

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...