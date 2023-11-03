В Татарстане экс-депутату дали условный срок за хранение наркотиков
Московский райсуд Казани приговорил экс-депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова к одному году лишения свободы условно. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков).
Рустем Хасанов
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Также в пользу государства изъят ранее конфискованный у экс-парламентария IPhone 11 Pro. Подсудимый свою вину полностью признал. Дело суд рассматривал в особом порядке.
Напомним, в сентябре сотрудники полиции остановили Рустема Хасанова на улице Беломорской в Авиастроительном районе Казани. При виде полицейских мужчина бросил на дорогу полиэтиленовый пакет с 1,88 г наркотического средства.
Рустем Хасанов был депутатом Госсовета Татарстана в 2018 и 2019 годах, беспартийный. Основатель благотворительного фонда «День добрых дел».