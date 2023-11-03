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Коммерсантъ FM
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В Татарстане экс-депутату дали условный срок за хранение наркотиков

Московский райсуд Казани приговорил экс-депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова к одному году лишения свободы условно. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков).

Рустем Хасанов

Рустем Хасанов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рустем Хасанов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Также в пользу государства изъят ранее конфискованный у экс-парламентария IPhone 11 Pro. Подсудимый свою вину полностью признал. Дело суд рассматривал в особом порядке.

Напомним, в сентябре сотрудники полиции остановили Рустема Хасанова на улице Беломорской в Авиастроительном районе Казани. При виде полицейских мужчина бросил на дорогу полиэтиленовый пакет с 1,88 г наркотического средства.

Рустем Хасанов был депутатом Госсовета Татарстана в 2018 и 2019 годах, беспартийный. Основатель благотворительного фонда «День добрых дел».

Кирилл Антонов, Казань

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