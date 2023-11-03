Суд вернул налоговой заявление о банкротстве МАРЦ

Арбитражный суд Новосибирской области вернул налоговой инспекции заявление о признании банкротом ООО «Межрегиональный агропромышленный распределительный центр» (МАРЦ, ранее – ООО «Мандарин»). Как следует из определения суда, компания погасила задолженность перед ФНС в размере 5,8 млн руб. Заявление в суд о признании компании банкротом налоговая подала в конце сентября.

Проект крупного агропромышленного распределительного центра реализован в 2019 году. Инвестиции в него оценивались в 1,5 млрд руб. Заявленная мощность комплекса – 400 тыс. т плодоовощной продукции в год.

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Оксана Павлова