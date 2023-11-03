Блогера Аяза Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве

Блогер с казанскими корнями Аяз Шабутдинов был задержан правоохранительными органами в Москве. Его подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Аяз Шабутдинов (крайний слева)

Фото: Гульназ Гырдымова Блогер Аяз Шабутдинов (крайний слева)

Фото: Гульназ Гырдымова

Как сообщил ТАСС, задержание произошло в Москве на съемной квартире.

По данным «Ъ», уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении блогера было возбуждено УВД по Центральному округу Москвы. Основанием стали обращения пяти предпринимателей, заплативших Аязу Шабутдинову в общей сложности 5 млн руб., по сути, за совет верить в себя.

Господин Шабутдинов родился в 1991 году в Ижевске. У его семьи есть татарские корни, раньше они жили в Казани. Аяз Шабутдинов окончил Удмуртский госуниверситет по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2013 году он создал сеть хостелов Like Hostels. Позже он запустил сеть кофеен Coffee Like, а также «Лайк Центр».

У господина Шабутдинова — почти 2 млн подписчиков в соцсетях. Он позиционировал себя тренером, которые продает образовательные курсы.