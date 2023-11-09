Что такое Homo Science

Homo Science — это просветительская программа, реализованная при поддержке «Росатома»

Homo Science — это просветительская программа, реализованная при поддержке «Росатома». Ее цель — рассказать о достижениях современной науки понятным, адаптивным языком в виде подкастов, эксплейнеров, курсов и публикаций в актуальном для молодежи интерактивном формате.

Homo Science состоит из онлайн-платформы, а также просветительских проектов — «Ледокол Знаний. Homo Science project» и «Атомный урок». Она входит в план программы Десятилетия науки и технологий, которое, согласно президентскому указу, проводится в РФ в 2022–2031 годах.

Онлайн-платформа — настоящая библиотека знаний, материалы которой подходят как педагогам для подготовки к урокам, так и для самостоятельного изучения школьниками. У платформы есть сообщество в VK, телеграм- и YouTube-канал.

Контент для программы и ее проектов готовит научная редакция, привлекая ученых, экспертов и популяризаторов науки, чтобы в доступной и увлекательной форме рассказывать о научных открытиях и передовых технологиях. Платформа открыта и для пользовательского контента — молодежь публикует его в рамках конкурсов. В рамках программы проходит цикл видеолекций «Цепная реакция», где известные ученые, руководители научных проектов и разработчики передовых технологий рассказывают о прошлом, настоящем и будущем науки.