Для Александра Бастрыкина пьяный — не авторитет

Как стало известно «Ъ», в Воронеже к полутора годам колонии-поселения приговорен 47-летний местный житель, ставший два года назад героем скандального видео. Запись сделал полицейский, которому мужчина угрожал тем, что он «криминальный авторитет», и требовал отпустить с места ДТП. Осужденный избежит лишения свободы, так как в счет отбывания наказания ему зачли срок содержания под стражей во время расследования уголовного дела. Потерпевший отнесся к приговору спокойно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Свитенко во время заседания суда в 2021 году

Фото: Пресс-служба Басманного суда Сергей Свитенко во время заседания суда в 2021 году

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Советский райсуд Воронежа завершил рассмотрение уголовного дела о разборке местного жителя с участковым, которая произошла в июле 2021 года. Тогда полицейский Евгений Рыбченко прибыл во двор многоэтажки на улице Курчатова в микрорайоне Шилово на окраине Воронежа, где «Нива» врезалась в припаркованный автомобиль. За ее рулем был воронежец Сергей Свитенко.

Перепалка стала известна благодаря видеозаписи, которую сделал полицейский. На ней видно, как Сергей Свитенко, отпив из бутылки пиво прямо за рулем «Нивы», говорит, что его нужно отпустить, так как он «криминальный авторитет» и угрожает, что в противном случае участковый будет «лизать толчок». После того как полицейский попытался забрать у водителя ключи от машины, между ними завязалась потасовка.

Изначально региональное управление Следственного комитета России (СКР) по факту происшедшего заподозрило полицейского Евгения Рыбченко в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его отправили под домашний арест, но благодаря видео на происшествие обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После его вмешательства уголовное дело против полицейского прекратили, а Сергей Свитенко был задержан по обвинению в трех преступлениях: в оскорблении (ст. 319 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), а также в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Следователи указывали, что, согласно видеозаписи конфликта, обвиняемый нанес полицейскому несколько ударов.

Уголовные дела были переданы на расследование в центральный аппарат СКР. В августе 2021 года обвиняемого заключили под стражу в столичное СИЗО. Перед задержанием Сергей Свитенко рассказал изданию «Блокнот Воронеж», что не пил до разговора с полицейским, а также не бил его, а защищался.

Расследование уголовного дела было завершено меньше чем через полгода. В начале 2022-го оно поступило в суд. Столь длительное рассмотрение было обусловлено сменой судьи, после которой Сергея Свитенко освободили из-под стражи.

Как рассказали «Ъ» в Советском райсуде, Сергей Свитенко признан виновным лишь в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), остальные два дела прекращены в связи с истечением срока давности.

Приговором суда ему назначен один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Однако ехать в места лишения свободы осужденному не придется: суд зачел в срок отбывания наказания более полугода, которые Сергей Свитенко провел в СИЗО. Связаться с защитником Сергея Свитенко Нэлли Лебедевой «Ъ» не удалось.

Адвокат потерпевшего Евгения Рыбченко Александр Тыртычный сказал «Ъ», что его доверитель не будет обжаловать приговор: «За два года, которые прошли с момента совершения преступления, все уже притупилось. Нельзя сказать, что бывший участковый все простил, но у него нет злости или ненависти. Он спокойно среагировал на приговор».

Сергей Толмачев, Воронеж