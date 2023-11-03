Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с ремонтом дорог в Ростове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушений при ремонте дорог в Ростове Ярославской области. По данным СКР, подрядчик укладывал асфальт при осадках.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ростове подрядная организация АО «ПК «Автодорстрой» задержала ремонт пяти дорог, получив аванс в размере 145 млн руб. Всего с компаний заключен контракт на ремонт 15 дорог, из которых шесть должны отремонтировать в этом году, остальные — в следующем. При этом из всех шести объектов работы окончательно не выполнены ни на одном, вопреки установленному контрактом графику. СК организовал проверку.

Позже в региональном отделении Народного фронта сообщили и о том, что подрядная организация укладывает асфальт в снег, а работы задели объект культурного наследия. «Жертвой горе-подрядчика стал и объект культурного наследия — Земляные валы в исторической части города. Их края дорожники попросту подровняли экскаваторным ковшом»,— говорилось в сообщении «Народного фронта».

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Фото: Народный фронт, Ярославская область Земляные валы

Фото: Народный фронт, Ярославская область

Следственное управление СК России по Ярославской области начало проводить процессуальную проверку, а глава ведомства поручил возбудить уголовное дело. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Ярославской области Роману Шеховцову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования»,— говорится в сообщении информационного центра СК России.

Алла Чижова