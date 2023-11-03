Кандидатам в горсовет Новосибирска от коалиции «Новосибирск-2020» отказано в регистрации

Оба кандидата от коалиции «Новосибирск-2020», созданной в ходе кампании по выборам в горсовет в 2020 году, получили отказ в регистрации на дополнительных выборах в новосибирский парламент. Об этом сообщается в Telegram-канале коалиции.

Екатерина Терещенко намеревалась баллотироваться в округе 40. Михаил Рязанцев, являющийся координатором движения «Искалеченный Новосибирск», — в округе 49.

«Несмотря на идеальные подписи, которые Михаилу удалось собрать с запасом, и к которым не было претензий у комиссии, ему было отказано в регистрации. Мотивация — сведения о причастности к деятельности экстремистских сообществ, которые избиркому предоставил Минюст»,– говорится в сообщении коалиции. В случае Екатерины Терещенко Минюст «заявил, что она принимала участие в акции «протестного характера»». В коалиции сообщили, что будут обжаловать решение об отказе в регистрации кандидатов.

Планируется, что довыборы в двух одномандатных округах состоятся 17 декабря 2023 года. Ранее сообщалось, что все парламентские партии примут участие в довыборах депутатов новосибирского горсовета. Они будут проведены после лишения полномочий ранее выбранных в этих округах Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иностранным агентом), которые длительное время находятся за пределами России.

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Анна Егорова