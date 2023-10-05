Коалиция «Новосибирск-2020» объявила о выдвижении кандидатов в горсовет

Коалиция «Новосибирск-2020», созданная в ходе кампании по выборам в горсовет в 2020 году, объявила о выдвижении своих единомышленников на дополнительных выборах в муниципальный парламент. Они состоятся в двух одномандатных округах 17 декабря 2023 года.

«Сегодня Михаил Рязанцев и Екатерина Терещенко подали документы в избирательную комиссию!», — говорится в сообщении Telegram-канала объединения 5 октября.

Госпожа Терещенко, ранее работавшая помощником депутата Хельги Пироговой, намерена баллотироваться в округе №40. Господин Рязанцев, являющийся координатором движения «Искалеченный Новосибирск», — в округе №49.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», довыборы в двух округах стали необходимыми после лишения депутатских полномочий Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иностранным агентом). Они также входят в коалицию «Новосибирск-2020».

По данным ГАС «Выборы», в 40-м округе ранее документы подали два самовыдвиженца. Дмитрий Дамаев является коммерческим директором ООО «Компания Джокер», Александр Емельянов — руководителем группы в АО СОГАЗ. В 49-м округе указана одна кандидатура, также самовыдвиженца, заместителя директора ООО «СтройКапиталИнвест» Александра Толкачева.

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Валерий Лавский