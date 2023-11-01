В квартирном пожаре на Северном проспекте пострадал человек

Квартирный пожар произошел утром 1 ноября в Калининском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Северный проспект, д.87 поступила на пульт дежурного в 08:41, сообщили в региональном управлении МЧС.

На кухне двухкомнатной квартиры горела обстановка на площади 6 кв. метров. Пожар был ликвидирован спустя чуть более получаса силами 19 спасателей и четырех единиц техники.

В результате происшествия пострадал один человек, который был госпитализирован.

Подробности и причины произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в МЧС.

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