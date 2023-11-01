В квартирном пожаре на Северном проспекте пострадал человек
Квартирный пожар произошел утром 1 ноября в Калининском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Северный проспект, д.87 поступила на пульт дежурного в 08:41, сообщили в региональном управлении МЧС.
На кухне двухкомнатной квартиры горела обстановка на площади 6 кв. метров. Пожар был ликвидирован спустя чуть более получаса силами 19 спасателей и четырех единиц техники.
В результате происшествия пострадал один человек, который был госпитализирован.
Подробности и причины произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в МЧС.