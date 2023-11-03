Концентрация сероводорода в воздухе Краснодара превышает нормы

Стационарные посты контроля загрязнения атмосферного воздуха вновь фиксируют превышение концентрации сероводорода и оксида углерода в некоторых районах Краснодара. Об этом сообщили в МКУ «Центр озеленения и экологии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Так, 3 ноября пост контроля на улице имени Атарбекова, 54/2 зафиксировал превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации сероводорода в 1,7 ПДК м.р. Как писал «Ъ-Кубань», 30 октября в этом же районе ночью и утром зафиксировали превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации сероводорода в 8,3 ПДК м.р. Накануне на улице им. 40-летия Победы, 22/2 превышение сероводорода составляло 1,5 ПДК м.р.

В Краснодаре установлены четыре стационарных поста контроля загрязнения атмосферного воздуха: ПКЗ-1 — на ул. Постовая, 34, ПКЗ-2 — ул. Атарбекова, д. 54/2, ПКЗ-3 — ул. 40-летия Победы, д. 22/2 и ПКЗ-4 — проспект Чекистов, д. 31/10.

Сероводород — бесцветный газ, образующийся при гниении продуктов животного происхождения и нефтепереработке. Чаще всего источниками сероводорода в городах считают свалки и вредные производства.

Наталья Решетняк

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