В воздухе Краснодара выявили превышение сероводорода и оксида углерода

В Краснодаре 30 октября зафиксировали в воздухе превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации сероводорода и оксида углерода. Об этом сообщили в МКУ «Центр озеленения и экологии».

В Краснодаре установлены четыре стационарных поста контроля загрязнения атмосферного воздуха: ПКЗ-1 — на ул. Постовая, 34, ПКЗ-2 — ул. Атарбекова, д. 54/2, ПКЗ-3 — ул. 40-летия Победы, д. 22/2 и ПКЗ-4 — проспект Чекистов, д. 31/10.

30 октября в районе ПКЗ-2 с 0:00 по 07:40 зафиксировали превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации сероводорода в 8,3 ПДК м.р. В районе ПКЗ-3 с 18:00 по 20:40 отметили превышение разовой концентрации оксида углерода максимально в 1,3 ПДК м.р.

«По всем остальным замеряемым веществам зафиксированные среднесуточные и максимально разовые концентрации в атмосферном воздухе в районе ПКЗ не превышают установленных нормативов»,— отметили в Центре озеленения и экологии.

31 октября в Росприроднадзоре сообщили, что ущерб природе Краснодара от незаконных свалок превысил 292 млн руб. По итогам 96 выездных обследований, во время которых взяли пробы почвы, выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Татьяна Ручкина

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