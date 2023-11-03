«Зенит» соединили с «Динамо»

Жеребьевка play-off «Фонбет» Кубка России сформировала в четвертьфинальном раунде «Пути РПЛ» две очень мощные с точки зрения звучности брендов пары. В одном из этих противостояний встретятся «Ростов» и ЦСКА, в другом — «Динамо» и «Зенит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча «Динамо»—«Зенит» в декабре 2021 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Кадр матча «Динамо»—«Зенит» в декабре 2021 года

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В пятницу состоялась жеребьевка первой — четвертьфинальной — стадии play-off основной части «Фонбет» Кубка России. Она разделена на две сетки — «Путь РПЛ» и «Путь регионов», победители которых встретятся в финале. В верхнюю попали восемь представителей высшего отечественного футбольного дивизиона, занявшие первое или второе место в своем квартете на групповом этапе. В нижней к четырем клубам низших дивизионов добавилось столько же команд российской премьер-лиги, финишировавших в своих группах третьими. В «Пути РПЛ» четвертьфинал — традиционный по формату: из двух матчей. Но проигравший получает шанс продолжить борьбу в «Пути регионов», опускаясь в нижнюю сетку. В ней, чтобы пройти четвертьфинал (а затем и полуфинал), нужно выиграть два подряд противостояния в рамках одного раунда. Второй — как раз у перешедшего из «Пути РПЛ» клуба.

Из пар, которые жеребьевка сформировала на его четвертьфинальной стадии, выделяются две. Они столкнули клубы, относящиеся к числу грандов отечественного футбола. В одной ЦСКА, триумфатор предыдущего розыгрыша, встретится с «Ростовом», который в нынешнем сезоне, правда, пока не столь успешен, как в прошлом, когда едва не добыл медали чемпионата страны. Вторая пара еще более звучная. В ней российский флагман «Зенит» будет биться с «Динамо», которое сейчас располагается на четвертом месте в таблице первенства, на две строчки ниже петербуржцев. Еще двум «бумажным» фаворитам турнира достались клубы, сильно уступающие им в плане статусности: «Спартаку» — «Оренбург», «Локомотиву» — «Балтика».

В нижней сетке особое внимание будет приковано к лидирующему в чемпионате «Краснодару», который на групповом этапе пропустил вперед «Спартак» и «Динамо» и, очутившись в «Пути регионов», лишился права на осечку.

Ему сначала придется иметь дело с «Химками», вылетевшими весной из РПЛ. Другим командам высшего дивизиона — «Уралу», «Ахмату» и «Сочи» — в соперники выпали «Родина», «Волгарь» и «СКА Хабаровск».

Алексей Доспехов