Производство продукции сельского хозяйства в Удмуртии сократилось на 3,4%
По итогу девяти месяцев 2023 года в Удмуртии объем продукции сельского хозяйства уменьшился на 3,4%, тогда как в целом по России рост составил 1,3%. Причиной такой ситуации стали неблагоприятные погодные условия, сообщает Удмуртстат.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
При этом в сельхозорганизациях региона увеличились надои молока. В частности, на одну корову надоено в среднем 6209 кг молока, что на 462 кг больше прошлогоднего показателя. В целом производство молока стало больше на 7,5%, а скота и птицы на убой в живом весе на 1,2%.
Однако зарегистрировано производство яиц на 1,9%.
Напомним, в Удмуртии из-за отсутствия дождей с 3 июля по 4 августа действовал режим чрезвычайной ситуации. Объявленный режим ЧС позволил хозяйствам подтвердить возникновения страхового случая. Кроме того, у аграриев, которые не достигли установленных показателей, не возникло обязательств по возврату субсидий.
Подробнее читайте в материале «Аграриям не хватило дождей».