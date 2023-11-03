Производство продукции сельского хозяйства в Удмуртии сократилось на 3,4%

По итогу девяти месяцев 2023 года в Удмуртии объем продукции сельского хозяйства уменьшился на 3,4%, тогда как в целом по России рост составил 1,3%. Причиной такой ситуации стали неблагоприятные погодные условия, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом в сельхозорганизациях региона увеличились надои молока. В частности, на одну корову надоено в среднем 6209 кг молока, что на 462 кг больше прошлогоднего показателя. В целом производство молока стало больше на 7,5%, а скота и птицы на убой в живом весе на 1,2%.

Однако зарегистрировано производство яиц на 1,9%.

Напомним, в Удмуртии из-за отсутствия дождей с 3 июля по 4 августа действовал режим чрезвычайной ситуации. Объявленный режим ЧС позволил хозяйствам подтвердить возникновения страхового случая. Кроме того, у аграриев, которые не достигли установленных показателей, не возникло обязательств по возврату субсидий.

Подробнее читайте в материале «Аграриям не хватило дождей».