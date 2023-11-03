Рейсы из Самары в Минск запустят в ноябре

Авиасообщение между Самарой и Минском возобновится 18 ноября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Курумоч».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю, по субботам: время вылета из Самары – 13:00, прибытие в Минск – в 14.35»,— говорится в сообщении.

Продолжительность перелета составит 2,5 ч. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью сто пассажирских мест. Курировать перевозки будет авиакомпания Red Wings.

Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения между Самарой и Тбилиси. С 16 ноября к авиаперевозкам на этом направлении также приступит компания Red Wings.

Георгий Портнов