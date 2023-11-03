Петербургское южное полукольцо за 129 млн рублей отремонтирует «ВАД»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» выбрало подрядчиком для выполнения работ по укладке нового дорожного покрытия на участке автодороги А-120 «Петербургское южное полукольцо». Контракт на сумму 129,5 млн рублей будет подписан с компанией АО «ВАД», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, работы необходимо выполнить участке от 61,6 до 71,5 км автотрассы протяженностью около 10 км. Помимо укладки нового слоя асфальтобетона подрядчику нужно будет нанести дорожную разметку и перенести датчики АДМС. Все работы должны быть завершены к 6 сентября 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что АО «ВАД» в настоящее время также выполняет ремонтные работы на трассе А-181 «Скандинавия».

Подробнее еще об одном крупном контракте компании в Ленобласти стоимостью 165 млн рублей — в материале «Ъ-СПб» «ВАД займется "текучкой"».

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