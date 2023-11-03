Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Блогера Аяза Шабутдинова из Удмуртии задержали в Москве по делу о мошенничестве

В Москве прошло задержание блогера из Удмуртии Аяза Шабутдинова, которого подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет «ТАСС».

Фото: vk.com, Аяз Шабутдинов

Фото: vk.com, Аяз Шабутдинов

Задержание прошло на квартире, арендованной блогером. Сообщается, что операцию проводили сотрудники ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве.

Отметим, что в социальных сетях у Аяза Шабутдинова порядка 1,9 млн подписчиков. В своих постах он обещал «научить зарабатывать».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...