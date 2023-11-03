Пермский край планирует выступить концессионером по развитию курорта в Губахе

Как стало известно «Ъ-Прикамье», краевые власти планируют сменить концедента по концессионному соглашению о развитии горнолыжного комплекса в Губахе. В настоящее время концессионное соглашение с компанией бизнесмена Рашида Габдуллина ООО «Всесезонный курорт “Губаха”» заключено администрацией Губахинского округа. Планируется, что новым концедентом по соглашению станет правительство Пермского края. Для этого имущество горнолыжного комплекса передадут из собственности округа в региональную. Соответствующий вопрос депутаты местной думы могут рассмотреть уже в ноябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В правительстве края поясняют, что сменить концендента планируется, чтобы усилить контроль за выделяемыми федеральными субсидиями и реализацией инвестиционного проекта в целом. «Развитие всесезонного курорта “Губаха” является приоритетным инвестпроектом Пермского края. Это в том числе увеличит социально-экономический потенциал города и округа, поступления в местный бюджет,— подчеркивают в правительстве.— Безусловно, для реализации этих проектов необходимо координироваться с федеральными коллегами, привлекать экспертный и организационный ресурс профильных министерств».

Напомним, что в конце 2022 года Пермский край и Минстрой РФ заключили соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры всесезонного курорта в Губахе. Федеральные средства в размере 934 млн руб. предоставляются по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Эту сумму направят на возведение новых дорог в Губахе, двух газопроводов, систем водоснабжения и других объектов.

Кроме того, государственная «Корпорация Туризм.РФ» участвует в ООО «Новая Губаха», проекту которой присвоен статус приоритетного. В рамках него предполагается обновить инфраструктуру горнолыжного курорта и сделать его всесезонным местом отдыха. В частности, на курорте построят комплекс с гостиницей, коттеджами, конференц-холлом. На территории комплекса обустроят дорожно-тропиночную сеть, детские и воркаут-площадки, места для отдыха, новые трассы, туристические маршруты и прочее.