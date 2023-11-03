Замглавы Ярославля прокомментировал падение штукатурки со здания мэрии

В Ярославле падение фрагментов здания мэрии на тротуар объяснили «отслоением штукатурки», сейчас разрушающийся участок ликвидирован. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на заместителя мэра Вячеслава Гаврилова.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что о падении рассказали в аппарате регионального уполномоченного по правам человека, куда обратилась местная жительница.

В мэрии «Ъ-Ярославль» пояснили, что кусок штукатурки карниза действительно отслоился и упал. «Привлеченных специалистом-реставратором карниз осмотрен и дефектный участок штукатурки отбит. Вопрос восстановления штукатурного слоя карниза будет решен при проведении ремонта фасада здания»,— прокомментировали в мэрии со ссылкой на заммэра Вячеслава Гаврилова.

Алла Чижова