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Замглавы Ярославля прокомментировал падение штукатурки со здания мэрии

В Ярославле падение фрагментов здания мэрии на тротуар объяснили «отслоением штукатурки», сейчас разрушающийся участок ликвидирован. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на заместителя мэра Вячеслава Гаврилова.

Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что о падении рассказали в аппарате регионального уполномоченного по правам человека, куда обратилась местная жительница.

В мэрии «Ъ-Ярославль» пояснили, что кусок штукатурки карниза действительно отслоился и упал. «Привлеченных специалистом-реставратором карниз осмотрен и дефектный участок штукатурки отбит. Вопрос восстановления штукатурного слоя карниза будет решен при проведении ремонта фасада здания»,— прокомментировали в мэрии со ссылкой на заммэра Вячеслава Гаврилова.

Алла Чижова

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