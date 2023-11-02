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Омбдусмен рассказал о падении кирпичей с мэрии Ярославля

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин направил в мэрию Ярославля запрос по факту падения кирпичей со здания мэрии на пешеходную зону. Об этом сообщает аппарат омбудсмена. К господину Бабуркину обратилась местная жительница с жалобой на падение кирпичей на тротуар.

Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

«Я шла по улице Андропова мимо здания мэрии Ярославля. Только миновала центральный вход, как услышала за собой сильный грохот. Ощутила, что в спину куртки как будто бросили песком. Обернувшись, я увидела на тротуаре в трех метрах от себя приличный цементно-кирпичный кусок, который секунду назад рухнул с карниза здания»,— приводит аппарат уполномоченного рассказ жительницы Ярославля.

Кроме того, на улице Революционной под ногой женщины провалилась доска деревянного настила. «Начало тротуара здесь закрыто строительным деревянным навесом и деревянным настилом. И через несколько шагов одна из досок настила проломилась под ногой, а ее конец едва не ударил в лицо»,— пояснила ярославна.

По данным фактам уполномоченный Сергей Бабуркин подготовил запросы к мэрии, в которых обратил внимание на необходимость устранения «небезопасной среды» для пешеходов.

Алла Чижова

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