«Пензаспецавтомаш» победил в конкурсе национальных брендов

В Москве подвели итоги Национальной премии «Бренд года в России — 2023». Бренд пензенского производителя топливораздаточного оборудования Benza АО «Пензаспецавтомаш» победил в номинации «Промышленный бренд: Машиностроение», сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития и промышленности.

В релизе сказано, что предприятие работает более 20 лет и «с каждым годом все больше совершенствует используемые технологии». «По итогам прошлого года компания была признана лидером в сегменте контейнерных АЗС», — уточнили чиновники.

Премия «Бренд года в России», напомнили в ведомстве, поддерживает производителей, «предоставляющих качественные услуги и продукты в различных сферах экономики и социальной жизни страны». Жюри оценило 70 представителей российских компаний и «институтов бизнеса». При выборе победителей обращали внимание на узнаваемость, репутацию бренда, качество продукта и достижения в сфере устойчивого развития.

Дарья Васенина

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