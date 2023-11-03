На корпусе УрФУ на Куйбышева появится граффити святой Екатерины

В центре Екатеринбурга на здании Уральского федерального университета (УрФУ) появится граффити святой Екатерины, сообщается в социальных сетях фестиваля «Стенограффия» (Stenograffia). Граффити рисуют на корпусе по адресу ул. Куйбышева, 48А/71А.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чабанов, STENOGRAFFIA / vk.com Фото: Дмитрий Чабанов, STENOGRAFFIA / vk.com

«Вместе с художниками из SPEKTR завершаем сезон масштабной 3D-иллюзией. Совсем скоро на стене ИЕНиМ УрФУ появится образ покровительницы нашего города, науки и знаний, горной промышленности и многого другого – Екатерины Александрийской»,— прокомментировали организаторы фестиваля. Они также добавили, что этот арт-объект станет финальной точкой фестиваля в этом году.

«Через эту работу авторы рассуждают на темы локальной идентичности, культурных символов и их интерпретации в современности»,— говорится в сообщении. Авторы уже приступили к работе над арт-объектом.

Напомним, за лето уличные художники в рамках фестиваля «Стенограффия» создали 28 арт-объектов, один из них — обновленный переход Цоя на Плотинке.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Рок спустили в переход».

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