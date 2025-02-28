Завершился первый этап Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети»

Группа «Россети» подвела итоги первого этапа Всероссийской олимпиады школьников. В 2025 году в Тюменском макрорегионе задания по профильным предметам выполнили 360 ребят – учащиеся 9-11 классов, а также студенты колледжей и лицеев. При этом самой многочисленной группой конкурсантов (161 подросток) стали представители Тюменской области.



На первом этапе интеллектуального соревнования участники продемонстрировали глубокие знания по физике, математике и информатике. К участию во втором этапе допущен 71 старшеклассник, набравший наибольшее количество баллов. Ребят ждут практические кейсы по электроэнергетической тематике. Победители дистанционных туров будут приглашены на финальные оценочные конференции, которые состоятся в апреле.

Напомним, мероприятие включено Министерством просвещения РФ в перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов на 2024/25 гг. Все финалисты получат дополнительные баллы к ЕГЭ, а победители отправятся на энергетическую проектную смену в «Орленок» или университетскую гимназию МГУ им. М. В. Ломоносова. Всего за восемь лет компания «Россети Тюмень» помогла свыше 1,3 тысячи учащихся присоединиться к проекту, из них 29 школьников заняли призовые места.