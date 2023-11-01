В 12 хозяйствах Самарской области выявлен лейкоз крупного рогатого скота
В поселке Бурак Красноярского района территория двух личных подсобных хозяйств определена резервацией по лейкозу крупного рогатого скота. Приказ департамента ветеринарии Самарской области опубликован на портале правовой информации.
Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ
Кроме того, очаги лейкоза КРС выявлены в десяти ЛПХ села Черноречье Волжского района. Также карантин по указанному заболеванию объявлен в селе Карабаевка Сергиевского района. При этом отменен карантин по бруцеллезу в ЛПХ в селе Каралык Большеглушицкого района Самарской области.
Ранее в семи районах Самарской области были найдены новые очаги лейкоза. До этого в десяти районах региона был объявлен карантин по заболеванию.
Лейкоз КРС – хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся паразитированием вируса в клетках крови, что приводит к нарушению их генетического аппарата и превращением клетки в злокачественную. Инкубационный период заболевания составляет от 14 и более дней. Вирус лейкоза крупного рогатого скота является родственным некоторым вирусам в организме человека и может спровоцировать у последнего развитие острой Т-клеточной лимфомы, миелопатического спастического парапареза, нейровоспалительного заболевания центральной нервной системы.