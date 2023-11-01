В 12 хозяйствах Самарской области выявлен лейкоз крупного рогатого скота

В поселке Бурак Красноярского района территория двух личных подсобных хозяйств определена резервацией по лейкозу крупного рогатого скота. Приказ департамента ветеринарии Самарской области опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Кроме того, очаги лейкоза КРС выявлены в десяти ЛПХ села Черноречье Волжского района. Также карантин по указанному заболеванию объявлен в селе Карабаевка Сергиевского района. При этом отменен карантин по бруцеллезу в ЛПХ в селе Каралык Большеглушицкого района Самарской области.

Ранее в семи районах Самарской области были найдены новые очаги лейкоза. До этого в десяти районах региона был объявлен карантин по заболеванию.

Лейкоз КРС – хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся паразитированием вируса в клетках крови, что приводит к нарушению их генетического аппарата и превращением клетки в злокачественную. Инкубационный период заболевания составляет от 14 и более дней. Вирус лейкоза крупного рогатого скота является родственным некоторым вирусам в организме человека и может спровоцировать у последнего развитие острой Т-клеточной лимфомы, миелопатического спастического парапареза, нейровоспалительного заболевания центральной нервной системы.

Георгий Портнов