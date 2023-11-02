В четырех районах и одном городе Самарской области выявлены новые очаги лейкоза

Карантин по лейкозу крупного рогатого скота объявлен на территории четырех районов и одном городе Самарской области. Приказы регионального департамента ветеринарии опубликованы на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Согласно документам, в деревнях Красный Берег, Два Ключа и в селе Исаклы в Исаклинском районе выявлены очаги по лейкозу КРС. Аналогичная ситуация сложилась в селах Заволжье и Бестужевка Приволжского района, в поселках Глушицкий и Пензено Большечерниговского района, а также селах Березовый Гай и Сухая Вязовка Волжского района. Кроме того, карантин по лейкозу крупного рогатого скота введен в Чапаевске.

Ранее заболевание было выявлено в 12 хозяйствах Самарской области. Также в семи районах Самарской области были найдены новые очаги лейкоза. До этого в десяти районах региона был объявлен карантин по заболеванию.

Лейкоз КРС – хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся паразитированием вируса в клетках крови, что приводит к нарушению их генетического аппарата и превращением клетки в злокачественную. Инкубационный период заболевания составляет от 14 и более дней. Вирус лейкоза крупного рогатого скота является родственным некоторым вирусам в организме человека и может спровоцировать у последнего развитие острой Т-клеточной лимфомы, миелопатического спастического парапареза, нейровоспалительного заболевания центральной нервной системы.

Георгий Портнов